Песков переадресовал вопрос об облигациях в юанях правительству РФ

Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном скором выпуске облигаций, номинированных в юанях, в правительство России.

«Я думаю, что мои коллеги в правительстве с удовольствием ответят на этот вопрос», — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, 30 ноября информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, рассказало о том, что Россия в конце текущего года или начале 2018 может впервые выпустить облигации, номинированные в юанях. По информации источника, Россия обратилась к Bank of China, Газпромбанку и Industrial and Commercial Bank of China с поручением организовать встречи инвесторов на эту тему.

Речь идет о продаже пятилетних облигаций на сумму до 6 миллиардов юаней (907 миллионов долларов), сообщал Bloomberg. По версии агентства, министерство финансов решило пойти на подобный шаг, поскольку правительство РФ не исключает возможности введения США санкций по отношению к рынку суверенного долга.