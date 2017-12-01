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Песков переадресовал вопрос об облигациях в юанях правительству РФ
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    Песков переадресовал вопрос об облигациях в юанях правительству РФ

    14:45  1 Декабря 2017
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    Песков переадресовал вопрос об облигациях в юанях правительству РФ

    Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном скором выпуске облигаций, номинированных в юанях, в правительство России.

    «Я думаю, что мои коллеги в правительстве с удовольствием ответят на этот вопрос», — цитирует РИА Новости Пескова.

    Напомним, 30 ноября информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, рассказало о том, что Россия в конце текущего года или начале 2018 может впервые выпустить облигации, номинированные в юанях. По информации источника, Россия обратилась к Bank of China, Газпромбанку и Industrial and Commercial Bank of China с поручением организовать встречи инвесторов на эту тему.

    Речь идет о продаже пятилетних облигаций на сумму до 6 миллиардов юаней (907 миллионов долларов), сообщал Bloomberg. По версии агентства, министерство финансов решило пойти на подобный шаг, поскольку правительство РФ не исключает возможности введения США санкций по отношению к рынку суверенного долга.

    Автор: Федор Веснин
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    #песков #правительство рф #облигации #юань
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