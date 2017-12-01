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Суд конфисковал миллиардное имущество полковника Захарченко и его семьи
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    Суд конфисковал миллиардное имущество полковника Захарченко и его семьи

    13:58  1 Декабря 2017
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    Суд конфисковал миллиардное имущество полковника Захарченко и его семьи

    Москва, 1 декабря. Имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи изъято в доход государства решением Никулинского суда Москвы в пятницу по иску Генпрокуратуры.

    Всего прокуратура заявляла иск более чем на 9 миллиардов рублей. Пока неясно, на какую сумму удовлетворены требования.

    «Иск удовлетворить, изъять», — сказала судья, перечисляя деньги, изъятые при обысках у Захарченко и его родственников, золотой слиток, квартиры и другие активы, передает РИА Новости.

    Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексев, был задержан в сентябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей.  

    Сегодня Захарченко предъявили обвинение по еще трем эпизодам получения взяток.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #захарченко
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