Суд конфисковал миллиардное имущество полковника Захарченко и его семьи

Москва, 1 декабря. Имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи изъято в доход государства решением Никулинского суда Москвы в пятницу по иску Генпрокуратуры.

Всего прокуратура заявляла иск более чем на 9 миллиардов рублей. Пока неясно, на какую сумму удовлетворены требования.

«Иск удовлетворить, изъять», — сказала судья, перечисляя деньги, изъятые при обысках у Захарченко и его родственников, золотой слиток, квартиры и другие активы, передает РИА Новости.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексев, был задержан в сентябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Сегодня Захарченко предъявили обвинение по еще трем эпизодам получения взяток.