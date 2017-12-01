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Россия
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Спорт
Мутко назвал жеребьевку эмоциональным этапом подготовки к ЧМ-2018
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    Мутко назвал жеребьевку эмоциональным этапом подготовки к ЧМ-2018

    13:58  1 Декабря 2017
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    Мутко назвал жеребьевку эмоциональным этапом подготовки к ЧМ-2018
    Москва, 1 декабря. Глава оргкомитета «Россия-2018» и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями о жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), которая запланирована 1 декабря.

    Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце.

    «Жеребьевка — историческое событие, которое нарисует путь движения по России, даст много пищи для болельщиков и тренеров. Это эмоциональный этап по подготовке к чемпионату мира.», — рассказал Мутко журналистам.

    Он также добавил, что ждет этого события с нетерпением, поскольку жеребьевка является «эмоциональным этапом по подготовке к чемпионату мира».

    Ранее Мутко заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино может подтвердить все гарантии, которые Москва взяла на себя перед организацией ЧМ-2018. Вице-премьер сообщил, что в организацию спортивного мероприятия вовлечены миллионы россиян, государственные органы и муниципалитеты.  

    Автор: Дима Оленин
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    #мутко #чм-2018
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