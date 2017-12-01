Мутко назвал жеребьевку эмоциональным этапом подготовки к ЧМ-2018



Москва, 1 декабря. Глава оргкомитета «Россия-2018» и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями о жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), которая запланирована 1 декабря.

Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце.

«Жеребьевка — историческое событие, которое нарисует путь движения по России, даст много пищи для болельщиков и тренеров. Это эмоциональный этап по подготовке к чемпионату мира.», — рассказал Мутко журналистам.

Он также добавил, что ждет этого события с нетерпением, поскольку жеребьевка является «эмоциональным этапом по подготовке к чемпионату мира».

Ранее Мутко заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино может подтвердить все гарантии, которые Москва взяла на себя перед организацией ЧМ-2018. Вице-премьер сообщил, что в организацию спортивного мероприятия вовлечены миллионы россиян, государственные органы и муниципалитеты.