Украинский депутат назвал «покаянием» письмо Филарета к патриарху Кириллу

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» впервые на прямой связи был действующий депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский. Он высказался по поводу письма главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, назвав его покаянием.

В письме шла речь о желании «восстановить евхаристическое и молитвенное общение» и закончить «существующее противостояние».

«Это письмо — важнейшее событие для нашей православной церкви, потому что, как мы знаем, 25 лет назад произошел раскол, последствия которого мы ощущаем и сейчас. И вот эта братоубийственная война, которая идет на юго-востоке Украины, — это последствия того раскола, который произошел в 1992 году при непосредственном участии бывшего митрополита Киевского и Всея Украины Филарета», — сказал народный депутат Украины Вадим Новинский.

Он напомнил, что «никто не может запретить человеку покаяться».

«Может быть, Филарета постигло покаяние, и он в конце жизни (мы знаем, что ему 88 лет) решил покаяться и воссоединить то, что было когда-то им же расколото. Но это очень длинный путь. Как мы знаем, создана комиссия для решения всех вопросов, связанных с преодолением раскола. Такое превращение из волка в агнца, конечно, хорошо, но очень важно, чтобы покаяние было искренним и привело к действенным событиям. Преодоление раскола в церкви — важнейшая задача для Украины. Без него невозможно преодолеть раскол в обществе. Войны все равно заканчиваются. Война на юго-востоке тоже закончится. И тогда у нашей канонической церкви будет важнейшая задача по примирению нашего украинского народа, чтобы все раны, нанесенные этой войной и этим расколом, были вылечены. Здесь важно единство православного народа», — считает Вадим Новинский.

Депутат заявил, что украинская церковь формально является религиозной организацией, но по сути это политическая структура.