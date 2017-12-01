ИГИЛ пригрозило терактами в Нью-Йорке на Рождество

Бейрут, 1 декабря. В социальных Сетях появилось предупреждение «Исламского государства»1 о предстоящих терактах в Нью-Йорке.

Арабские информационные агентства «Спутник» и «Аль-Масдар» сообщили, что в глобальной Сети появились предупреждения, якобы отправленные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), о предстоящих терактах, которые будут совершены в Нью-Йорке на Рождество.

Сообщения в соцсетях и мессенджерах, которыми пользуются исламисты, сопровождаются картинкой, изображающей Санта-Клауса с ящиком динамита, смотрящего на Тайм-сквер. В данный момент идет проверка подлинности этих сообщений, а также источника террористических угроз.

1 Организация запрещена на территории РФ.