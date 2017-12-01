«Купим ему глобус»: в России отреагировали на географический конфуз сенатора США

Москва, 1 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter процитировал американского сенатора Тома Коттона, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.

«Сенатор Том Коттон поразил всех, заявив: нужно остановить Иран, он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении», — написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор Том Коттон поразил всех,заявив: нужно остановить Иран,он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 30, 2017

Географическая безграмотность Коттона вызвала бурное обсуждение среди подписчиков Алексея Пушкова.

«А США, контролирующие Вашингтон, его не смущают?» — пошутил один из пользователей.

А США, контролирующие Вашингтон, его не смущают?? — ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) November 30, 2017

«Иран контролирует собственную столицу, президент Асад захватывает свои города... Беспредел!» — поддержал шутку пользователь @LeRoRiYa.

Иран контролирует собственную столицу, президент Асад захватывает свои города... Беспредел! — Валерия Арлетина (@LeRoRiYa) November 30, 2017

Вспомнили и про экс-представителя Госдепартамента Джейн Псаки, которая тоже не раз отличилась географическими конфузами.

«А когда Псаки выйдет из декрета? Скучаю», — пишет Наталья Белякова.

А когда Псаки выйдет из декрета?Скучаю — Наталья Белякова (@bnv778) November 30, 2017

Россияне также предложили купить американскому политику глобус.

«Хватит тролить сенаторов и конгрессменов США! Скинемся и купим каждому по глобусу!», — предложил Александр Кротов.