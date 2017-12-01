Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным
Весь мир
«Купим ему глобус»: в России отреагировали на географический конфуз сенатора США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Купим ему глобус»: в России отреагировали на географический конфуз сенатора США

    13:52  1 Декабря 2017  /обновлено: 13:55  01 Декабря 2017
    51

    «Купим ему глобус»: в России отреагировали на географический конфуз сенатора США

    Москва, 1 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter процитировал американского сенатора Тома Коттона, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.

    «Сенатор Том Коттон поразил всех, заявив: нужно остановить Иран, он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении», — написал Пушков в своем Twitter.

    Географическая безграмотность Коттона вызвала бурное обсуждение среди подписчиков Алексея Пушкова.

    «А США, контролирующие Вашингтон, его не смущают?» — пошутил один из пользователей.

    «Иран контролирует собственную столицу, президент Асад захватывает свои города... Беспредел!» — поддержал шутку пользователь @LeRoRiYa.

    Вспомнили и про экс-представителя Госдепартамента Джейн Псаки, которая тоже не раз отличилась географическими конфузами.

    «А когда Псаки выйдет из декрета? Скучаю», — пишет Наталья Белякова.

    Россияне также предложили купить американскому политику глобус.

    «Хватит тролить сенаторов и конгрессменов США! Скинемся и купим каждому по глобусу!», — предложил Александр Кротов.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #иран #география
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть