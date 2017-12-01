«Купим ему глобус»: в России отреагировали на географический конфуз сенатора США
Москва, 1 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter процитировал американского сенатора Тома Коттона, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.
«Сенатор Том Коттон поразил всех, заявив: нужно остановить Иран, он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении», — написал Пушков в своем Twitter.
Сенатор Том Коттон поразил всех,заявив: нужно остановить Иран,он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 30, 2017
Географическая безграмотность Коттона вызвала бурное обсуждение среди подписчиков Алексея Пушкова.
«А США, контролирующие Вашингтон, его не смущают?» — пошутил один из пользователей.
А США, контролирующие Вашингтон, его не смущают??— ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) November 30, 2017
«Иран контролирует собственную столицу, президент Асад захватывает свои города... Беспредел!» — поддержал шутку пользователь @LeRoRiYa.
Иран контролирует собственную столицу, президент Асад захватывает свои города... Беспредел!— Валерия Арлетина (@LeRoRiYa) November 30, 2017
Вспомнили и про экс-представителя Госдепартамента Джейн Псаки, которая тоже не раз отличилась географическими конфузами.
«А когда Псаки выйдет из декрета? Скучаю», — пишет Наталья Белякова.
А когда Псаки выйдет из декрета?Скучаю— Наталья Белякова (@bnv778) November 30, 2017
Россияне также предложили купить американскому политику глобус.
«Хватит тролить сенаторов и конгрессменов США! Скинемся и купим каждому по глобусу!», — предложил Александр Кротов.
Хватит тролить сенаторов и конгрессменов США! Скинемся и купим каждому по глобусу!— Александр Коротов (@korotov74) November 30, 2017