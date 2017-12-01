Украинский генерал назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

Киев, 1 декабря. Украине следует вести диалог с Россией и главами Донецкой и Луганской народных республик для того, чтобы закончить войну в Донбассе. Это является единственным способом, заявил генерал-лейтенант запаса, председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Дмитрий Уманец.

«Безусловно, войну можно было бы закончить раньше. На мой взгляд, войну могли закончить Путин и Порошенко», — сказал он, отвечая на вопрос, зависит ли окончание войны от конкретных персоналий и кто мог бы остановить войну.

Он указал на то, что поддержки от мирового сообщества ждать не стоит, это показали четыре года войны.

По словам генерала, сейчас нужно договариваться, но это необходимо сделать так, чтобы шаг назад сделал как Киев, так и Россия вместе с республиками Донбасса.

«Если мы не смогли договориться со своими людьми раньше, и этот вопрос зашел далеко, думаю, сегодня нужно договариваться и с Донбассом, и с Россией», — сказал Уманец.

Генерал добавил, что также следует существенно повысить профессиональный уровень переговорщиков, так как переговоры должны вести люди, обладающие «умом, хитростью и дипломатическими навыками», сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что вооруженный конфликт в Донбассе мог бы прекратиться, если бы президент Украины Петр Порошенко не послушал Валерия Гелетея, начальника своей охраны, а позже министра обороны Украины.