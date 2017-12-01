Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным
Новости Сирии
Медведев: По боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, но угроза от ИГ актуальна
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев: По боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, но угроза от ИГ актуальна

    13:41  1 Декабря 2017  /обновлено: 13:48  01 Декабря 2017
    178

    Медведев: По боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, но угроза от ИГ актуальна

    Сочи, 1 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о сокрушительном ударе, который был нанесен по боевикам в Сирии, однако угроза от террористов ИГ1 (запрещена в России), по его словам, сохраняется.

    С таким заявлением глава российского правительства выступил на заседании Совета глав правительств государств-участников ШОС в Сочи.

    «Благодаря нашим усилиям, а также усилиям наших партнеров из Ирана и Турции, других заинтересованных сторон, по боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, - заявил он.

    При этом премьер РФ подчеркнул, что угроза со стороны террористов по-прежнему актуальна: «И мы, естественно, должны всем этим заниматься».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #террористы #медведев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть