Медведев: По боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, но угроза от ИГ актуальна

Сочи, 1 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о сокрушительном ударе, который был нанесен по боевикам в Сирии, однако угроза от террористов ИГ1 (запрещена в России), по его словам, сохраняется.

С таким заявлением глава российского правительства выступил на заседании Совета глав правительств государств-участников ШОС в Сочи.

«Благодаря нашим усилиям, а также усилиям наших партнеров из Ирана и Турции, других заинтересованных сторон, по боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, - заявил он.

При этом премьер РФ подчеркнул, что угроза со стороны террористов по-прежнему актуальна: «И мы, естественно, должны всем этим заниматься».

1 Организация запрещена на территории РФ.