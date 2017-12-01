Мутко заверил, что ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне

Москва, 1 декабря. Вице-премьер РФ и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино может подтвердить все гарантии, которые Москва взяла на себя перед организацией чемпионата мира по футболу (ЧМ).

Напомним, что первый в истории чемпионат по футболу в России пройдет в 11 городах с 14 по 15 июля 2018 года. В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце пройдет торжественная жеребьевка финального тура ЧМ-2018.

«Я уже сказал, что Россия очень ответственно подошла к подготовке чемпионата мира. На самом высоком государственном и политическом уровне есть поддержка этого проекта. Все те гарантии, которые Россия взяла на себя перед ФИФА, мы выполняем в срок», — цитирует вице-премьера «Риа-Спорт».

По словам Мутко, в организацию ЧМ были вовлечены миллионы россиян, государственные органы и муниципалитеты.

«Хочу заверить, что ЧМ пройдёт на самом высоком уровне», — добавил политик.

Кроме того, в нашей стране был принят закон, который защищает права в области таможенных структур и маркетинга. Власти приняли программу, в которую вошли около 600 мероприятий Сейчас эта программа близка к своему финалу, рассказал Мутко.