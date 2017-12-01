ВКС РФ получили дальний бомбардировщик Ту-22М3 после восстановления в Казани

Москва, 1 декабря. Министерство обороны России сообщило об окончании контрольно-восстановительных работ бомбардировщика Ту-22М3 в Казани.

Очередной стратегический бомбардировщик Ту-22М3 прошел контрольно-восстановительные работы на заводе-изготовителе в Казани. Отмечается, что специалисты совершили весь комплекс необходимых работ, летно-испытательная станция провела наземные испытания Ту-22М3.

По окончании работ бомбардировщик прошел предъявительские, приемо-сдаточные и ознакомительные полеты. После передачи машины ВКС РФ экипаж традиционно совершил пролет над заводом-изготовителем и направился к авиабазе постоянной дислокации.