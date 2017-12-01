Эксперт спрогнозировал возможный рост цены на нефть до $70 за баррель

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить сделку, в рамках которой страны ОПЕК и не-ОПЕК обязуются заморозить уровень добычи нефти до конца 2018 года. Это решение было весьма ожидаемым, хотя и сопровождалось информационными спекуляциями по этому поводу.

Соглашение было заключено в конце 2016 года, причиной сделки послужили экономические шоки в ряде стран, которые породила крайне низкая стоимость нефти.

Замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что результаты соглашения стали заметны далеко не сразу.

«Эффективность этого соглашения начала проявляться буквально последние полгода. В принципе, отложенный эффект в данном случае — это нормально, потому что для достижения баланса спроса и предложения должно пройти время. Первые реакции рынка были спекулятивными, и мы видели, что цена на нефть возвращалась к низким отметкам. Хочу подчеркнуть, что эффективность принятых решений можно оценить только спустя определенное время. Стоимость барреля нефти превысила отметку в 60 долларов гораздо позже. Сейчас можно сказать, что это соглашение вносит определенный вклад в динамику цен на нефть и позволяет избежать избыточного производства углеводородов, при этом, что спрос восстанавливается достаточно слабо», — объясняет эксперт.

Из этого вытекает, что соглашение должно удержать цены на нефть на текущих отметках, это как минимум. При этом Анна Кокорева сообщила, что есть предпосылки утверждать, что в 2018 году стоимость нефти превысит 70 долларов за баррель. Аналитик также подчеркнула, что если бы соглашение не продлили, рынок негативно отреагировал бы на это решение, что повлекло бы за собой падение цен на «черное золото».

«Возникает вопрос, как на фоне роста цен будут вести себя американские компании. Пока что мы видим, что, несмотря на то, что цена на нефть превышает 60 долларов за баррель, какой-то бурной активности с их стороны не наблюдается. Если все будет развиваться в том же ключе, то ситуация на рынке нефти будет позитивной», — продолжает Кокорева.

Эксперт отметила, что страны, заключившие соглашение, вели себя достаточно дисциплинированно, хотя и не все игроки выполнили условия договора полностью.

«Кто-то выполняет его на 80%, кто-то — на 70%. Но это, как правило, небольшие игроки: Иран, Ливия. То есть те страны, которые нуждаются в повышенной добыче нефти в связи с тем, что они длительное время находились под санкциями, и которые негативно сказались на их производстве. Но крупные производители, такие как Россия и Саудовская Аравия, выполняют соглашение на 100%. Резюмируя, нельзя сказать, что все страны выполняют условия соглашения на 100%, но крупные игроки, которые пролоббировали этот договор и являются его инициаторами, держат свое слово и сокращают добычу углеводородов в объемах, предусмотренных соглашением», — констатирует Анна Кокорева.

Отвечая на вопрос, насколько соглашение стран ОПЕК соответствует интересам отечественного бизнеса (он был вынужден ограничивать производство нефти, а значит, сдерживать инвестиции в крупные проекты — прим. ФАН), аналитик напомнила, что изменившееся отечественное законодательство, а также высокие цены на нефть позволяют нивелировать негативные последствия ограничения добычи нефти.

«Надо сказать, что соглашение устраивает не всех, якобы даже звучали претензии со стороны такого крупного производителя как «Роснефть». Тем не менее, надо сказать, что часть производителей выигрывают от соглашения, поскольку чем больше стоимость нефти, тем больше выручка. И они могут компенсировать возможные потери за счет валютной выручки.