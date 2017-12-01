Путин отметил важность чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Соответствующее послание президента было опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

«Сегодня здесь собрались специалисты самой высокой квалификации, лучшие из лучших – те, кто победил на региональных конкурсах, убедительно продемонстрировав своё мастерство, знания и навыки, кто готов побороться за призовые места на национальном чемпионате», — говорится в нем.

Путин отметил, что за последние несколько лет «Абилимпикс» стал авторитетной площадкой, которая помогает в решении широкого круга задач, связанных с трудоустройством, профориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к профессиональному и личному росту.

Президент подчеркнул, что участники чемпионата смогут обменяться опытом и предложить свои наработки по внедрению инклюзивных технологий и средств реабилитации.

«И конечно, важно, что Национальный чемпионат станет успешным профессиональным стартом для участников, поможет им состояться в выбранной специальности», — отметил российский лидер в заключение приветствия.

Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» открывается 1 декабря в Москве. На него прибыли 900 участников из 75 субъектов РФ.