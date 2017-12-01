Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии
Россия
Путин отметил важность чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин отметил важность чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью

    16:00  1 Декабря 2017
    35

    Путин отметил важность чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

    Соответствующее послание президента было опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

    «Сегодня здесь собрались специалисты самой высокой квалификации, лучшие из лучших – те, кто победил на региональных конкурсах, убедительно продемонстрировав своё мастерство, знания и навыки, кто готов побороться за призовые места на национальном чемпионате», — говорится в нем.

    Путин отметил, что за последние несколько лет «Абилимпикс» стал авторитетной площадкой, которая помогает в решении широкого круга задач, связанных с трудоустройством, профориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к профессиональному и личному росту.

    Президент подчеркнул, что участники чемпионата смогут обменяться опытом и предложить свои наработки по внедрению инклюзивных технологий и средств реабилитации.

    «И конечно, важно, что Национальный чемпионат станет успешным профессиональным стартом для участников, поможет им состояться в выбранной специальности», — отметил российский лидер в заключение приветствия.

    Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» открывается 1 декабря в Москве. На него прибыли 900 участников из 75 субъектов РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #инвалиды #профмастерство #инклюзивные технологии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть