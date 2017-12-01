Генералу СК предъявили окончательное обвинение по делу о взятке

Москва, 1 декабря. Следствие предъявило окончательное обвинение в превышении должностных полномочий начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко.

«Расследование завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции», — приводит ТАСС комментарий источника, близкого к следствию.

Дело Максименко, уточнил источник, выделено в отдельное производство, что, скорее всего, свидетельствует о том, что другие обвиняемые заключили или собираются заключить сделку со следствием.

Адвокаты, защищающие интересы обвиняемых, не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, в июле прошлого года Максименко, а также его заместитель и первый заместитель руководителя московского ГУ СКР Денис Никандров были арестованы сотрудниками ФСБ и СК. Поводом для задержания стало подозрение в получении взятки в особо крупном размере. По информации СК, подозреваемые могли получить взятку в 500 тысяч евро от Захария Калашова за освобождение его приближенных из СИЗО.

Отметим, сам Калашов, известный в криминальных кругах под прозвищем «Шакро Молодой», был задержан за неделю до сотрудников СК. Вероятно, именно он мог рассказать следователям о незаконной деятельности Максименко, Ламонова и Никандрова.