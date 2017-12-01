Жеребьевка ЧМ-2018: когда состоится, корзины, участники, соперники России, прямая трансляция

1 декабря в Москве состоится, возможно, главное спортивное событие 2017 года — жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который для России является домашним.

Где и во сколько состоится жеребьевка ЧМ-2018

Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Начало в 18.00 по московскому времени.

Где смотреть жеребьевку ЧМ-2018

Жеребьевку ЧМ-2018 в прямом эфире покажет Первый канал. На сайте Первого канала также будет доступна онлайн-трансляция. Многие российские и зарубежные издания будет свести текстовую трансляцию, в том числе через свои Twitter-аккаунты.

Текстовая трансляция церемонии жеребьевки ЧМ-2018 будет доступна на сайте Федерального агентства новостей.

Присутствие президента России Владимира Путина

На церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018 будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Кто будет вести жеребьевку ЧМ-2018

Проводить жеребьевку доверено российской журналистке Марии Командной и бывшему нападающему сборной Англии Гари Линекеру.

Кто будет доставать шары

Кому с кем играть на ЧМ-2018, поручено решить известным в прошлом футболистам, которые играли за страны-победительницы предыдущих чемпионатов мира.

Кубок мира с заветными шарами вынесет на сцену лучший бомбардир в истории финальных стадий чемпионатов мира Мирослав Клозе, а вытаскивать шары с названиями команд ему помогут: первый вице-президент РФС Никита Симонян, а также Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Кафу и Диего Форлан.

Как формируются корзины на ЧМ-2018

32 сборные, которые будут участвовать в финальной стадии турнира, распределены в четыре корзины по восемь команд в каждой. Разделение в корзины определялось рейтингом ФИФА. Исключением стала сборная России, у которой с рейтингом, мягко говоря, на сегодня так себе (самый низкий среди всех участников). Но российская сборная, тем не менее, включена в первую корзину как хозяйка турнира.

Состав корзин на ЧМ-2018

В первой корзине — сборные России, Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Во вторую корзину попали команды Испании, Перу, Швейцарии, Англии, Колумбии, Хорватии, Мексики и Уругвая.

В третьей корзине оказались Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал и Иран.

В четвертой корзине собрались сборные Сербии, Нигерии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Австралии.

Потенциальные соперники России

На групповом этапе соперниками сборной России станут по одной команде из каждой корзины. Три дня назад FIFA провела моделирование жеребьевки, и тогда России «достались» в качестве потенциальных соперников Австралия, Египет и Швейцария.

Уже известно, что российская сборная будет выступать в группе А под первым номером. Матч открытия чемпионата состоится 14 июня на обновленном стадионе «Лужники».

Затем 19 июня Россия сыграет в Северной столице на новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, а 25 июня — в Самаре. Кто достанется в соперники россиянам, станет известно сегодня.

Кто из знаменитостей посетит жеребьевку

Как уже было сказано, президент России Владимир Путин посетит церемонию жеребьевки ЧМ-2018. А днем — еще до начала церемонии — Владимир Путин встречается со звездами футбола, которые прилетели в Москву, чтобы принять участие в церемонии. Всего на жеребьевке будут присутствовать более 1300 гостей.

На церемонии ожидаются присутствие известных спортсменов — немцев Томаса Бертольда и Лотара Маттеуса, мексиканцев Хорхе Кампоса и Уго Санчеса, представителей Бразилии Роналдо и Роналдиньо, будут также Марсель Десайи (Франция), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Самуэль Это’О (Камерун), Кларенс Зеедорф (Нидерланды) и многие другие звезды футбола. В числе почетных гостей — легендарный бразилец Пеле.

Шоу на жеребьевке ЧМ-2018

Участников и гостей церемонии, а также миллионы телезрителей по всему миру ждет красочное шоу, ведущим которого выступит российский шоумен Иван Ургант. Известные российские певицы Лариса Долина и Алсу исполнят композиции, написанные специально в честь чемпионата мира по футболу-2018.

Постановщик шоу — режиссер Феликс Михайлов.