Nord Stream 2 рассмотрит альтернативные маршруты вне территориальных вод Дании

Москва, 1 декабря. Оператор строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 рассматривает варианты маршрутов за границами территориальных вод Дании, сообщил представитель компании.

Строительство второй ветки «Северного потока» реализуется согласно плану, однако из-за процесса изменения законодательства и ряда политических споров, Nord Stream 2 решил снизить потенциальные риски. Речь идет об изучении альтернативных маршрутов за границами территориальных вод Дании. Таким образом представитель компании прокомментировал одобренный Копенгагеном закон, который предполагает наделить полномочиями МИД Дании рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов по соображениям нацбезопасности, пишет ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что закон был принят на фоне строительства «Северного потока», который может пройти рядом с островом Борнхольм. По мнению оператора строительства, данный маршрут является оптимальным, однако он еще не санкционирован датскими властями. Представитель Nord Stream 2 добавил, что реализация проекта вовлекает более 600 компаний из 23 стран — как непосредственных участников строительства, так и инвесторов.