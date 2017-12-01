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Худшее позади: Порошенко пообещал украинцам два референдума
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    Худшее позади: Порошенко пообещал украинцам два референдума

    13:45  1 Декабря 2017
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    Худшее позади: Порошенко пообещал украинцам два референдума

    Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в Европейском союзе.

    «Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членстве в Европейском союзе», — заявил Порошенко.

    Украинский лидер также сообщил, что, по его мнению, худшее для страны прошло, и поздравил украинцев с 26-ой годовщиной референдума о независимости государства.  

    Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов признал, что ЕС обманул Киев при подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Открытые европейские рынки на 500 миллионов потребителей, о которых ранее говорили в ЕС, оказались недоступными для Украины, отметил экс-министр. 

    Отметим также, что в конце ноября стало известно, что Европейский союз не намерен менять закрепленное в декларации саммита от 15 декабря 2016 года решение об отсутствии перспектив у Киева претендовать на членство в ассоциации. 

    Эксперты по международным отношениям и европейской политике также неоднократно отмечали, что, исходя из настоящей ситуации, Украина не сможет рассчитывать на членство в НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #порошенко #ес
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