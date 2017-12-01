Худшее позади: Порошенко пообещал украинцам два референдума

Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в Европейском союзе.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членстве в Европейском союзе», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также сообщил, что, по его мнению, худшее для страны прошло, и поздравил украинцев с 26-ой годовщиной референдума о независимости государства.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов признал, что ЕС обманул Киев при подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Открытые европейские рынки на 500 миллионов потребителей, о которых ранее говорили в ЕС, оказались недоступными для Украины, отметил экс-министр.

Отметим также, что в конце ноября стало известно, что Европейский союз не намерен менять закрепленное в декларации саммита от 15 декабря 2016 года решение об отсутствии перспектив у Киева претендовать на членство в ассоциации.

Эксперты по международным отношениям и европейской политике также неоднократно отмечали, что, исходя из настоящей ситуации, Украина не сможет рассчитывать на членство в НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.