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Де Мистура проводит консультации с делегацией сирийского правительства
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    Де Мистура проводит консультации с делегацией сирийского правительства

    13:10  1 Декабря 2017
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    Де Мистура проводит консультации с делегацией сирийского правительства

    Женева, 1 декабря. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу проводит консультацию с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари.

    В скором времени должна прибыть и делегация сирийской оппозиции, сообщает ТАСС. Накануне, 30 ноября, де Мистура уже провел непрямые переговоры с двумя делегациями, перемещаясь между двумя комнатами, в которых проводились заседания сторон. Ранее де Мистура сообщал, что такая практика продолжится.

    Напомним, в настоящее время в Женеве проходит восьмой раунд переговоров по Сирии. Предполагается, что на выходных переговоры будут приостановлены, делегации разъедутся, но на следующей неделе вернутся в Женеву.

    Ранее Стаффан де Мистура сделал обширное заявление о ходе переговоров в Женеве.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #переговоры #де мистура #женева
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