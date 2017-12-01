Де Мистура проводит консультации с делегацией сирийского правительства

Женева, 1 декабря. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу проводит консультацию с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари.

В скором времени должна прибыть и делегация сирийской оппозиции, сообщает ТАСС. Накануне, 30 ноября, де Мистура уже провел непрямые переговоры с двумя делегациями, перемещаясь между двумя комнатами, в которых проводились заседания сторон. Ранее де Мистура сообщал, что такая практика продолжится.

Напомним, в настоящее время в Женеве проходит восьмой раунд переговоров по Сирии. Предполагается, что на выходных переговоры будут приостановлены, делегации разъедутся, но на следующей неделе вернутся в Женеву.

Ранее Стаффан де Мистура сделал обширное заявление о ходе переговоров в Женеве.