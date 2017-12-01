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Сирия: САА ведет обстрел террористов близ Голанских высот - видео ФАН
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    Сирия: САА ведет обстрел террористов близ Голанских высот - видео ФАН

    17:05  1 Декабря 2017
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    Сирия: САА ведет обстрел террористов близ Голанских высот - видео ФАН

    Дамаск, 1 декабря. Сирийская армия продолжают вести операцию против боевиков  в районе города Бейт-Джин, в провинции Дамаск, рядом с Голанскими высотами. Гора Телль Бардайя была занята подразделениями 42 бригады 4-й механизированной дивизии.

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал кадры обстрела позиций боевиков в тех местах. На них можно рассмотреть огонь РСЗО и пулеметные выстрелы по боевикам, засевшим на безымянной горе, находящейся почти между Магр аль-Миром и Бейт-Джином.

    Важность четырех холмов Бардейи — в их стратегическом положении. С их высоты можно прервать снабжение террористов и создать условия для восстановления контроля над населенным пунктом Магр аль-Мир, и, что более важно, уничтожить или изгнать террористов из городов Бейт-Джин и Бейт-Яна в сельской местности на западе провинции Дамаск. Между тем источник сообщает, что интенсивность боёв на этом направлении усилилась, и инициатива сейчас на стороне правительственных сил.

    Сирийцам приходится действовать очень аккуратно. Рядом находится территория, подконтрольная Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ревностно охраняет оккупированные Израилем территории сирийских Голанских высот, и не гнушается внезапными атаками из-за шальных снарядов. Кроме того, Израиль поддерживает боевиков, вплоть до авианалетов на САА в критические моменты. А потому артиллеристам САА приходится уделять большое внимание вектору обстрела. 

    Сирия: САА ведет обстрел террористов близ Голанских высот - видео ФАН

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #видео #голанские высоты #бейт джинн
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