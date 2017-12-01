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Заместитель Шойгу рассказал о приоритетах в вооружении ВМФ РФ
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    Заместитель Шойгу рассказал о приоритетах в вооружении ВМФ РФ

    13:26  1 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу рассказал о приоритетах в вооружении ВМФ РФ

    Москва, 1 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов рассказал о приоритетах гособоронзаказа на совещании с представителями Объединенной судостроительной корпорации.

    По словам заместителя Шойгу основным приоритетом морской части новой госпрограммы вооружения станут корабли с высокоточным оружием и атомные подводные лодки стратегического и многоцелевого назначения. Государственная программа вооружения разработана на срок 2018-2027 годы.

    Юрий Борисов подчеркнул, что в новой программе упор сделан на корабли ближней морской зоны, вооруженные высокоточными крылатыми ракетами. Отмечается, что ранее заместитель министра обороны РФ подчеркнул важность развития сил ядерного сдерживания.

    Заместитель Шойгу рассказал о приоритетах в вооружении ВМФ РФ

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #юрий борисов #вмф рф #гособоронзаказ
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