В Киеве рассказали, как Орбан бегал от Порошенко на саммите в Брюсселе

Киев, 1 декабря. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески пытался избежать встречи с Петром Порошенко на саммите в Брюсселе.

По словам Елисеева, на прошедшем недавно в бельгийской столице саммите «Восточного партнерства» Орбан, как только видел Порошенко, сразу пытался скрыться.

«Как только глава государства [Украины] где-то появлялся, Орбан тут же куда-то сбегал», — рассказал замглавы администрации.

В конечном итоге встреча все-таки состоялась.

«Состоявшийся разговор был очень содержательным», — отметил Елисеев.

Представитель администрации президента Украины предположил, что подобное поведение премьера Венгрии может быть вызвано конфликтом вокруг «языковой статьи» нового закона «Об образовании», который определяет основным языком обучения в школах и других учебных учреждениях украинский. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уровень прав национальных меньшинств, проживающих на Украине, «никогда не может быть снижен».