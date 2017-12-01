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В Киеве рассказали, как Орбан бегал от Порошенко на саммите в Брюсселе
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    В Киеве рассказали, как Орбан бегал от Порошенко на саммите в Брюсселе

    13:18  1 Декабря 2017
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    Премьер-министр Венгрии «куда-то сбегал» от Порошенко в Брюсселе

    Киев, 1 декабря. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески пытался избежать встречи с Петром Порошенко на саммите в Брюсселе.

    По словам Елисеева, на прошедшем недавно в бельгийской столице саммите «Восточного партнерства» Орбан, как только видел Порошенко, сразу пытался скрыться.

    «Как только глава государства [Украины] где-то появлялся, Орбан тут же куда-то сбегал», — рассказал замглавы администрации.

    В конечном итоге встреча все-таки состоялась.

    «Состоявшийся разговор был очень содержательным», — отметил Елисеев. 

    Представитель администрации президента Украины предположил, что подобное поведение премьера Венгрии может быть вызвано конфликтом вокруг «языковой статьи» нового закона «Об образовании», который определяет основным языком обучения в школах и других учебных учреждениях украинский. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уровень прав национальных меньшинств, проживающих на Украине, «никогда не может быть снижен».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #венгрия
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