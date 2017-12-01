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Американцам вход заказан: журналистам всех СМИ США запретят посещать Госдуму
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    Американцам вход заказан: журналистам всех СМИ США запретят посещать Госдуму

    13:11  1 Декабря 2017
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    Американцам вход заказан: журналистам всех СМИ США запретят допуск в Госдуму

    Москва, 1 декабря. Госдума запретит журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Проект постановления об этом будет вынесен на пленарное заседание уже в следующую среду, 6 декабря. 

    Как уточнила сегодня глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова, в самом комитете документ обсудят в понедельник, затем вынесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду — на пленарное заседание 

    Аналогичную меру порекомендуют принять и заксобраниям регионов. Савастьянова отметила, что решение вступит в силу после принятия, то есть со следующей недели.

    Напомним, это решение стало ответом на давление американских властей на российские СМИ. Так, 13 ноября, американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного «влияния RT на президентские выборы».

     

     

    Автор: Алексей Громов
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