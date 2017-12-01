Американцам вход заказан: журналистам всех СМИ США запретят посещать Госдуму

Москва, 1 декабря. Госдума запретит журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Проект постановления об этом будет вынесен на пленарное заседание уже в следующую среду, 6 декабря.

Как уточнила сегодня глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова, в самом комитете документ обсудят в понедельник, затем вынесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду — на пленарное заседание

Аналогичную меру порекомендуют принять и заксобраниям регионов. Савастьянова отметила, что решение вступит в силу после принятия, то есть со следующей недели.

Напомним, это решение стало ответом на давление американских властей на российские СМИ. Так, 13 ноября, американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного «влияния RT на президентские выборы».