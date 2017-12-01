Окончательное обвинение полковнику Захарченко предъявят в январе

Москва, 1 декабря. Окончательные обвинения Бывшему замначальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко предъявят в январе 2018 года.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник, близкий к следствию. По его словам, в окончательной редакции обвинение Захарченко будет предъявлено в середине января. Сейчас полковника обвиняют в четырех эпизодах получения взятки, а также в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании правосудию.

Источник также уточнил, что новых обвинений пока нет, все оглашенные эпизоды были выявлены еще во время предварительного расследования дела.

Напомним, ранее в пятницу появились сообщения о том, что полковнику Захарченко предъявлены обвинения еще по трем эпизодам получения взяток.