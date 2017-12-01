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Окончательное обвинение полковнику Захарченко предъявят в январе
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    Окончательное обвинение полковнику Захарченко предъявят в январе

    12:54  1 Декабря 2017
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    Окончательное обвинение полковнику Захарченко предъявят в январе

    Москва, 1 декабря. Окончательные обвинения Бывшему замначальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко предъявят в январе 2018 года.

    Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник, близкий к следствию. По его словам, в окончательной редакции обвинение Захарченко будет предъявлено в середине января. Сейчас полковника обвиняют в четырех эпизодах получения взятки, а также в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании правосудию.

    Источник также уточнил, что новых обвинений пока нет, все оглашенные эпизоды были выявлены еще во время предварительного расследования дела.

    Напомним, ранее в пятницу появились сообщения о том, что полковнику Захарченко предъявлены обвинения еще по трем эпизодам получения взяток.

    Автор: Алексей Громов
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    #захарченко #коррупция #взятки
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