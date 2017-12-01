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Дуда дает добро: россияне объяснили, почему польских художников не осудят за «голые салки» в концлагере
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    Дуда дает добро: россияне объяснили, почему польских художников не осудят за «голые салки» в концлагере

    13:24  1 Декабря 2017
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    Дуда дает добро: россияне объяснили, почему польских художников не осудят за «голые салки» в концлагере

    Израиль, 1 декабря. Израильские общественные организации обратились к президенту Польши Анджею Дуде с требованием разобраться, кто согласовал проведение «безобразной» акции голых польских художников в газовой камере бывшего концлагеря «Штуттгоф».

    В письме Дуде израильские общественники просят уточнить, действительно ли художники «получили разрешение от администрации мемориального комплекса «Штуттгоф» на проведение съемок, какие существуют правила для надлежащего поведения на его территории и как они соблюдаются».

    Известно, что акцию провели в 2015 году, но точное место было установлено только сейчас. Как сообщает «Свободная пресса», видео акции «Игра в салки» была частью выставки под названием «Польша — Израиль — Германия: Опыт Освенцима» и проходила Кракове. 

    При этом изначально экспозицию одобрило посольство Израиля, но после скандала, который разразился из-за видео дипломаты потребовали его изъятия. 

    Инцидент тогда прокомментировали в Центре Симона Визенталя. Главный охотник за нацистскими преступниками Эфраим Зурофф назвал видео «самая омерзительной вещью, которую он видел за долгое время». По его словам, организаторы солгали о содержании видеоролика. 

    «Это просто отвратительное оскорбление жертв и всех людей с чувством нравственности», — подчеркнул он. 

    Как напоминает портал «Ура.ру», нацистский концентрационный лагерь «Штуттгоф»  был построен на территории оккупированной Польши в 1939 году. За это время в него попали больше ста тысяч человек, из которых 65 тысяч погибли. Из них почти 30 тысяч были евреями.В настоящее время является музеем.

    Отметим, что российские пользователи, обсуждая письмо израильских общественников, выразили уверенность, что никакие разбирательства польские власти инициировать не будут.

    «Судя по тому, как обращаются польские власти с историей и памятью, против никто и не будет», — считает одна из участниц обсуждения.

    Она напомнила и об осквернении памятников советским воинам, освобождавшим польские города, заметив, что  «только давший на все это добро польский президент Анджей Дуда, который хочет стереть из памяти поляков все неудобные эпизоды, едва ли в состоянии стереть линию в центре Варшавы, по которой проходила стена еврейского гетто и откуда отправляли составы в лагеря смерти».

    Дуда дает добро: россияне объяснили, почему польских художников не осудят за «голые салки» в концлагере

    Дуда дает добро: россияне объяснили, почему польских художников не осудят за «голые салки» в концлагере

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #израиль #концлагерь #салки
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