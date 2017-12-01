США открыли ящик Пандоры: Милонов прокомментировал данные Госдепа о ВИЧ в России

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом Дебора Беркс, координатор глобальных программ борьбы с ВИЧ в аппарате американского внешнеполитического ведомства, назвала Россию первой в мире по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции. В России ее слова подвергли жесткой критике.

Так, Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказала, что заявления Госдепартамента о ситуации с ВИЧ в России, не подтвержденные никакими цифрами, не могут восприниматься всерьез.

«Мы действуем в рамках своего государства, и все наше здравоохранение сегодня имеет тренд на профилактическую работу и информирование населения, в том числе о ВИЧ-инфекции. Огромные бюджетные средства направлены в эту сферу. Это не только обеспечение антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных россиян, но и профилактическая работа с подростками, а именно — профилактика наркомании, ранних беспорядочных половых связей. Это имеет огромное значение, потому что, если не говорить о рисках, то предупредить рост числа инфицированных будет трудно», — отметила сенатор.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что ВИЧ-инфекция относится к тем заболеваниям, которые проще предупредить.

«Но успех в этой сфере зависит не только от усилий медицинского сообщества, но и от мотивации граждан быть здоровыми», — добавила сенатор.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался куда более категорично.

«Утверждение Госдепартамента — голословное. Всем известно, что распространение ВИЧ быстрее всего происходит на американском континенте. Борьба со СПИДом — этот тот ящик Пандоры, который открыли американская демократия и сексуальная революция. СПИД появлялся благодаря извращенцам, это заболевание порока, распущенности, но, к сожалению, его жертвами становятся невинные дети, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных», — заявил парламентарий.

Виталий Милонов уверен, что борьба со СПИДом должна представлять собой борьбу с сексуальными извращениями, проституцией и наркоманией.

«Все эти явления — это главные разносчики ВИЧ. Если мы признаем их нелегальными, тогда остановим распространение. А раздача шестиклассникам презервативов профилактикой ВИЧ быть не может. Именно поэтому я выступаю против уроков секспросвещения в школах. Это извращение, это подлость, это, по сути, вид преступления. Если тому, кто придет в школу и будет учить детей надевать презервативы, намылят холку, это будет правильно. Если к моему ребенку придут, я его спущу с лестницы. Любого такого преподавателя сексуального воспитания. Только одно защищает от ВИЧ — отказ от наркотиков и от беспорядочных половых связей», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что рассказы детям о презервативах развращают детей.

«Если мы говорим детям о вещах, которые для них недопустимы, то мы делаем эти вещи допустимыми. Детям надо пропагандировать не здоровый секс, а то, что секса для детей не должно быть. Это не занятие для детей», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, в конце ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о снижении темпов роста случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России.