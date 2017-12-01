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Россия выстояла, а мы потеряли все — украинский экс-министр о санкциях
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    Россия выстояла, а мы потеряли все — украинский экс-министр о санкциях

    13:06  1 Декабря 2017
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    Россия выстояла, а мы потеряли все — украинский экс-министр о санкциях

    Киев, 1 декабря. Россия выстояла в противостоянии с Западом и ответила на санкции импортозамещением, в то время как Украина потеряла экономический потенциал. Таким мнением в эфире канала NewsOne поделился бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.  

    «Россия выстояла. Это факт, это не пропаганда — она выстояла экономически. А мы потеряли рынки, мы потеряли все», — цитирует бывшего депутата Верховной рады «ПолитНавигатор»

    Червоненко пояснил, что Россия смогла ответить на запрещающие меры западных стран адекватно и в короткие сроки. Так, напомнил украинский экс-министр, в России очень быстро нашли альтернативы двигателям с завода «Заря» в Николаеве, построили институты и предприятия, чтобы разрабатывать системы наведения.

    Бывший депутат Рады отметил, что в то время как Украина теряла рынки сбыта, Россия использовала ограничения для развития производства.

    Отметим, ранее президент России Владимир Путин, говоря об итогах 2017 года, напомнил, что экономика Россия вышла из рецессии.      

     

    Автор: Федор Веснин
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    #санкции #россия #украина #влияние
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