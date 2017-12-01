Киев, 1 декабря. Россия выстояла в противостоянии с Западом и ответила на санкции импортозамещением, в то время как Украина потеряла экономический потенциал. Таким мнением в эфире канала NewsOne поделился бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

«Россия выстояла. Это факт, это не пропаганда — она выстояла экономически. А мы потеряли рынки, мы потеряли все», — цитирует бывшего депутата Верховной рады «ПолитНавигатор».

Червоненко пояснил, что Россия смогла ответить на запрещающие меры западных стран адекватно и в короткие сроки. Так, напомнил украинский экс-министр, в России очень быстро нашли альтернативы двигателям с завода «Заря» в Николаеве, построили институты и предприятия, чтобы разрабатывать системы наведения.

Бывший депутат Рады отметил, что в то время как Украина теряла рынки сбыта, Россия использовала ограничения для развития производства.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин, говоря об итогах 2017 года, напомнил, что экономика Россия вышла из рецессии.