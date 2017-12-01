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Происшествия
Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле
Происшествия
Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле
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    Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле

    12:42  1 Декабря 2017
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    Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле

    Стамбул, 1 декабря. Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило информацию о смерти 19-летней россиянки Татьяны Чехрановой. В данный момент устанавливаются ее обстоятельства.

    «Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало», — цитирует «Свободная пресса» журналистку в российской дипломатической миссии.

    Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в середине ноября россиянка отправилась в горы вместе со своим молодым человеком — 28-летним бизнесменом. Через какое-то время ее тело с признаками насильственной смерти был найден в машине. Бойфренд Татьяны заявил полиции, что произошел несчастный случай.

    Автор: Дима Оленин
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    #стамбул #россиянка
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