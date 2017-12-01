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Алеппо: «Лива аль-Кудс» из ПТРК уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусры»
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    Алеппо: «Лива аль-Кудс» из ПТРК уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусры»

    12:45  1 Декабря 2017
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    Алеппо: «Лива аль-Кудс» из ПТРК уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусры»

    Алеппо, 1 декабря. Палестинская бригада «Аль-Кудс» опубликовала видеозапись уничтожения одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры»1 в западном Алеппо.

    Союзники Сирийской арабской армии из палестинского подразделения «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») опубликовали в Сети видеоролик, снятый в западной части провинции Алеппо.

    Расчет противотанкового ракетного комплекса выследил в районе населенного пункта Кафр Хамра автомобиль, в котором ехал один из полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и трое его охранников. Точный выстрел оператора ПТРК уничтожил транспортное средство и боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #лива аль-кудс
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