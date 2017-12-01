Алеппо: «Лива аль-Кудс» из ПТРК уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусры»

Алеппо, 1 декабря. Палестинская бригада «Аль-Кудс» опубликовала видеозапись уничтожения одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры»1 в западном Алеппо.

Союзники Сирийской арабской армии из палестинского подразделения «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») опубликовали в Сети видеоролик, снятый в западной части провинции Алеппо.

Расчет противотанкового ракетного комплекса выследил в районе населенного пункта Кафр Хамра автомобиль, в котором ехал один из полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и трое его охранников. Точный выстрел оператора ПТРК уничтожил транспортное средство и боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.