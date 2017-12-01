«Самозванец и варвар»: в Киеве предложили снести памятник князю Владимиру

Киев, 1 декабря. В Киеве предложили снести памятник князю Владимиру, крестителю Руси. Соответствующая петиция была размещена на сайте Киеврады.

Такое предложение активисты объясняют тем, что князь Владимир якобы помешал добровольному выбору веры, тем самым нарушив один из основных христианских канонов. Авторы петиции назвали князя «самозванцем, который по-варварски осквернил веру предков». Кроме того, Владимир не устроил их и тем, что недавно ему был установлен 17-метровый памятник в Москве.

По мнению директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, предложение по сносу памятника является абсурдным и свидетельствует о полном непонимании авторами идеи исторических процессов, пишет украинское издание «Вести».

«Христианизация во всем мире происходила таким методом. Более того, это был единственный способ интегрировать народ в цивилизованный мир», — отметил Вятрович.

При этом, напротив, национальными героями сегодня становятся на Украине становятся такие исторические фигуры, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Иван Мазепа.

Напомним, уже в течение трех лет Киев открыто проводит антироссийскую политику, одним из направлений которой является так называемый процесс декоммунизации, который часто сводится к искажению исторической реальности. В рамках этого процесса на Украине происходит массовое переименование городских объектов. Также этой осенью киевские политики запретили использование термина «Великая Отечественная война», посчитав его «пропагандистским».