Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
Украина
«Самозванец и варвар»: в Киеве предложили снести памятник князю Владимиру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Самозванец и варвар»: в Киеве предложили снести памятник князю Владимиру

    12:46  1 Декабря 2017
    643

    «Самозванец и варвар»: В Киеве предложили снести памятник князю Владимиру

    Киев, 1 декабря. В Киеве предложили снести памятник князю Владимиру, крестителю Руси. Соответствующая петиция была размещена на сайте Киеврады.

    Такое предложение активисты объясняют тем, что князь Владимир якобы помешал добровольному выбору веры, тем самым нарушив один из основных христианских канонов. Авторы петиции назвали князя «самозванцем, который по-варварски осквернил веру предков». Кроме того, Владимир не устроил их и тем, что недавно ему был установлен 17-метровый памятник в Москве.

    По мнению директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, предложение по сносу памятника является абсурдным и свидетельствует о полном непонимании авторами идеи исторических процессов, пишет украинское издание «Вести».

    «Христианизация во всем мире происходила таким методом. Более того, это был единственный способ интегрировать народ в цивилизованный мир», — отметил Вятрович.

    Памятник Шухевичу во Львове

    При этом, напротив, национальными героями сегодня становятся на Украине становятся такие исторические фигуры, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Иван Мазепа.

    Напомним, уже в течение трех лет Киев открыто проводит антироссийскую политику, одним из направлений которой является так называемый процесс декоммунизации, который часто сводится к искажению исторической реальности. В рамках этого процесса на Украине происходит массовое переименование городских объектов. Также этой осенью киевские политики запретили использование термина «Великая Отечественная война», посчитав его «пропагандистским».  

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #памятник #киев #князь владимир
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть