Хочешь мира — готовься к войне: в Госдуме объяснили усиление границы РФ «наглым» поведением США

С начала текущего года соединения Западного военного округа существенно увеличили боевой потенциал. Об этом заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Карпатов. В Госдуме эти меры расценивают как ответ на «наглое» поведение НАТО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Модернизация войск

С января текущего года Западный военный округ получил в свое распоряжение свыше тысячи единиц современной военной техники. Андрей Карпатов подчеркнул, что в новом году модернизация войск ЗВО продолжится.

Кроме того, как отметил Карпатов, была проделана масштабная работа по улучшению инфраструктуры. Так, например, на базе полигона Мулино был открыт Центр боевой подготовки Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ.

«Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчеты на слаженность действий», — рассказал Картаполов.

«Хочешь мира — готовься к войне»

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН усиление Западного военного округа.

«Это не является секретом. На сегодняшний день мы укрепляем военный и оборонный потенциал на западной границе. Это происходит из-за того, что со стороны блока НАТО проводится достаточно много учений. При этом они, проводя ротацию мотопехотных бригад, нагло нарушают соответствующие нормы международного права. То есть их силы и средства находятся у наших границ дольше, чем это прописано нормативно-правовыми документами. Еще раз — это прямое нарушение норм международного права. В результате нам приходится концентрировать силы с целью отражения возможного проявления агрессии противника.