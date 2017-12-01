Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле
Весь мир
Пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет

    12:34  1 Декабря 2017
    40

    Пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет

    Москва, 1 декабря. Израильский блогер и музыкант Рон Минис исполнил кавер на легендарную композицию Hotel California группы Eagles, сыграв его на гитаре. Ролик с его выступлением был опубликован в YouTube.

    За два дня после публикации видео собрало более 138 тысяч просмотров.

    «Когда хочешь играть гитарные соло как у Eagles, но русские родители заставили тебя учиться играть на фортепиано», — прокомментировал видео музыкант.

    Как стало известно, эффекта гитарного звучания Минису удалось получить с помощью специального оборудования для обработки звука и специальных плагинов.

    Интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к игре израильского композитора. Многие также обратили внимание на его собаку, которая потребовала внимания хозяина, пока тот играл.

    «Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары», — заявил один из юзеров.

    Животное так понравилось подписчикам Миниса, что они попросили его использовать собаку в каждом последующем видео.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #видео #интернет #hotel california
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть