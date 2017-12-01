Пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет

Москва, 1 декабря. Израильский блогер и музыкант Рон Минис исполнил кавер на легендарную композицию Hotel California группы Eagles, сыграв его на гитаре. Ролик с его выступлением был опубликован в YouTube.

За два дня после публикации видео собрало более 138 тысяч просмотров.

«Когда хочешь играть гитарные соло как у Eagles, но русские родители заставили тебя учиться играть на фортепиано», — прокомментировал видео музыкант.

Как стало известно, эффекта гитарного звучания Минису удалось получить с помощью специального оборудования для обработки звука и специальных плагинов.

Интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к игре израильского композитора. Многие также обратили внимание на его собаку, которая потребовала внимания хозяина, пока тот играл.

«Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары», — заявил один из юзеров.

Животное так понравилось подписчикам Миниса, что они попросили его использовать собаку в каждом последующем видео.