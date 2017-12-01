Киевский историк нашел объяснение национализму украинцев

Киев, 1 декабря. Понятие национализм имеет разное значение для России и Украины, для жителей последней быть националистом — естественно. Об этом «Обозревателю» рассказал заведующий отделом Института истории Украины Станислав Кульчицкий.

«Для украинца быть националистом абсолютно естественно, потому что Украина, когда она желала вырваться из «братских объятий», была вынуждена говорить о своей нации, о сплочении в рамках нации, а патриотизм был имперским понятием для украинцев», — рассказал Кульчицкий.

Он отметил, что восприятие национализма в дореволюционной России, Советском Союзе и современной России совершенно одинаково. Это связано с тем, что Россия всегда была империей, многонациональной страной, где понятие патриотизм использовалось для сплочения населения, а термин национализм имел негативную коннотацию.

Таким образом, считает историк, смысл, который закладывается в понятия национализм и патриотизм в России и на Украине, совершенно разный. В чем-то, подчеркнул Кульчицкий, эти понятия в соседних странах имеют даже противоположное значение.