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Самолет «Анкара-Москва» совершил экстренную посадку в Стамбуле
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    Самолет «Анкара-Москва» совершил экстренную посадку в Стамбуле

    12:15  1 Декабря 2017
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    Самолет «Анкара-Москва» совершил экстренную посадку в Стамбуле

    Анкара, 1 декабря. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула из-за технической неисправности. Об этом сообщил представитель пресс-службы авиакомпании Исмаил Велиоглу.

    Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Самолет выполнял рейс Анталья-Москва.

    По информации издания «Политэксперт», самолет приземлился в Стамбуле ровно в полночь. В данный момент специалисты проводят проверку авиалайнера, отрабатывают версию технической неисправности.

    Пассажиры провели в зале ожидания более двух часов, пока с аэропорт не прибыл другой самолет, чтобы доставить их в Москву.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #самолет #москва #стамбул
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