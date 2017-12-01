Самолет «Анкара-Москва» совершил экстренную посадку в Стамбуле

Анкара, 1 декабря. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула из-за технической неисправности. Об этом сообщил представитель пресс-службы авиакомпании Исмаил Велиоглу.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Самолет выполнял рейс Анталья-Москва.

По информации издания «Политэксперт», самолет приземлился в Стамбуле ровно в полночь. В данный момент специалисты проводят проверку авиалайнера, отрабатывают версию технической неисправности.

Пассажиры провели в зале ожидания более двух часов, пока с аэропорт не прибыл другой самолет, чтобы доставить их в Москву.