Путин назвал Северный широтный ход новым импульсом для развития Арктики

Москва,1 декабря. Президент России Владимир Путин назвал реализацию проекта Северного широтного хода одной из ключевых задач для развития Арктики, а также ряда других отраслей и территорий страны.

Такое заявление российский лидер сделал в среду на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, сообщает «ФедералПресс».

По словам Путина, Северный широтный ход является одним из крупных проектов, направленных на развитие целых отраслей и территорий РФ, снижение издержек отечественных производителей и укрепление позиций России на международном рынке грузоперевозок.

«Северный широтный ход <…> сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — отметил Владимир Путин.

Среди прочих важных проектов президент также выделил повышение пропускной способности БАМа и Транссиба и развитии железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и Северо-Запада России.

При этом Путин напомнил, что строительство и обновление железнодорожных путей необходимо согласовывать с планами развития регионов.

Северный широтный ход – арктическая железная дорога, которая должна соединить на территории Ямала Свердловскую и Северную железные дороги. Также с помощью участка Бованенкого-Сабетта Северный широтный ход обеспечит выход к Северному морскому пути.