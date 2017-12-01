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Путин назвал Северный широтный ход новым импульсом для развития Арктики
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    Путин назвал Северный широтный ход новым импульсом для развития Арктики

    14:00  1 Декабря 2017
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    Путин назвал Северный широтный ход новым импульсом для развития Арктики

    Москва,1 декабря. Президент России Владимир Путин назвал реализацию проекта Северного широтного хода одной из ключевых задач для развития Арктики, а также ряда других отраслей и территорий страны.

    Такое заявление российский лидер сделал в среду на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, сообщает «ФедералПресс».

    По словам Путина, Северный широтный ход является одним из крупных проектов, направленных на развитие целых отраслей и территорий РФ, снижение издержек отечественных производителей и укрепление позиций России на международном рынке грузоперевозок.

    «Северный широтный ход <…> сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — отметил Владимир Путин.

    Путин назвал Северный широтный ход новым импульсом для развития Арктики

    Среди прочих важных проектов президент также выделил повышение пропускной способности БАМа и Транссиба и развитии железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и Северо-Запада России.

    При этом Путин напомнил, что строительство и обновление железнодорожных путей необходимо согласовывать с планами развития регионов.

    Северный широтный ход – арктическая железная дорога, которая должна соединить на территории Ямала Свердловскую и Северную железные дороги. Также с помощью участка Бованенкого-Сабетта Северный широтный ход обеспечит выход к Северному морскому пути.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #арктика #северный широтный ход
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