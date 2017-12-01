Сирия: в Алеппо и Хомсе откроют восстановленные на средства фонда Кадырова мечети

Казань, 1 декабря. В сирийских городах Алеппо и Хомс откроют мечети, в восстановлении которых помог фонд имени Ахмата Кадырова, сообщил посол Сирии в РФ Риад Хаддад на полях первой Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку, которая проходит в Казани.

В Алеппо восстановили мечеть Омейядов, в Хомсе — мечеть Халеда ибн Валида, сообщил сирийский дипломат Рияд Хаддад во время общения с журналистами в Казани. Он отметил, что помощь предоставил фонд Кадырова.

«В ближайшее время эти две мечети будут открыты», — пообещал посол.

Известно, что религиозное сооружение в Алеппо датируется восьмым веком, оно является крупнейшим в городе и входит в число объектов охраны ЮНЕСКО. Единственный минарет сильно пострадал в время боевых действий в 2013 году. Мечеть в Хомсе, названная в честь арабского полководца, построена в Средние века, она также была частично разрушена боевиками.