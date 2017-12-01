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Сирия: в Алеппо и Хомсе откроют восстановленные на средства фонда Кадырова мечети
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    Сирия: в Алеппо и Хомсе откроют восстановленные на средства фонда Кадырова мечети

    12:18  1 Декабря 2017
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    Сирия: в Алеппо и Хомсе откроют восстановленные на средства фонда Кадырова мечети

    Казань, 1 декабря. В сирийских городах Алеппо и Хомс откроют мечети, в восстановлении которых помог фонд имени Ахмата Кадырова, сообщил посол Сирии в РФ Риад Хаддад на полях первой Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку, которая проходит в Казани. 

    В Алеппо восстановили мечеть Омейядов, в Хомсе — мечеть Халеда ибн Валида, сообщил сирийский дипломат Рияд Хаддад во время общения с журналистами в Казани. Он отметил, что помощь предоставил фонд Кадырова.  

    «В ближайшее время эти две мечети будут открыты», — пообещал посол.

    Известно, что религиозное сооружение в Алеппо датируется восьмым веком, оно является крупнейшим в городе и входит в число объектов охраны ЮНЕСКО. Единственный минарет сильно пострадал в время боевых действий в 2013 году. Мечеть в Хомсе, названная в честь арабского полководца, построена в Средние века, она также была частично разрушена боевиками.

    Сирия: в Алеппо и Хомсе откроют восстановленные на средства фонда Кадырова мечети

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #алеппо #мечеть #хомс
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