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Россия рассчитывает, что США пойдут на переговоры с КНДР — Клинцевич
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    Россия рассчитывает, что США пойдут на переговоры с КНДР — Клинцевич

    12:37  1 Декабря 2017
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    Россия рассчитывает, что США пойдут на переговоры с КНДР — Клинцевич

    Москва, 1 декабря. Россия рассчитывает, что США пойдут на переговоры с Северной Кореей после заявлений Пхеньяна, заявил сенатор Франц Клинцевич. Он добавил, что посредниками в переговорном процессе должны выступить Россия и Китай, возможно, и Южная Корея.

    В КНДР ранее опубликовали комментарий Пхеньяна, в котором северокорейские власти предлагали Вашингтону мирное сосуществование с признанием ядерного статуса страны. По словам замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, «мяч на стороне США». 

    «Думаю, диалог теперь пойдет, хотя и наполовину, как прежде, с угрозами», — сказал сенатор, таким образом прокомментировав итоги переговоров депутатов Госдумы с руководством КНДР. 

    Клинцевич считает, что посредниками диалога должны выступить Москва и Пекин, а также, возможно, Сеул. Напомним, что делегация российских парламентариев побывала в Пхеньяне. Были организованы встречи с северокорейскими коллегами по депутатскому корпусу, представителями МИД и ЦК Трудовой партии КНДР. Депутаты ГД осудили ракетно-ядерную программу Пхеньяна, выразив надежду на то, что сторонам удастся сохранить спокойствие на Корейском полуострове. 

    Россия рассчитывает, что США пойдут на переговоры с КНДР — Клинцевич

    Автор: Ирина Селезнева
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