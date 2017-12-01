Назван обладатель премии за худшее описание секса в литературе

Лондон, 1 декабря. Премию за худшее описание секса в литературе в 2017 году получил американский писатель Кристофер Боллен.

В частности, Боллен получил антипремию за книгу «Разрушители» (The Destroyers) с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в результате привело к полнейшей путанице».

После прочтений одного из абзацев судьи так и не смогли понять, сколько было яичек у главного героя, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Отметим, что номинантов на премию за худшее описание секса в литературу огласили еще в ноябре. Всего в шорт-лист вошло семь книг. По словам жюри, в этом году все «не так плохо», как было в предыдущих.

В 2016 году антипремию получил итальянский писатель Эрри Де Луке за роман «Один день счастья».