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Назван обладатель премии за худшее описание секса в литературе
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    Назван обладатель премии за худшее описание секса в литературе

    12:02  1 Декабря 2017
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    Назван обладатель премии за худшее описание секса в литературе

    Лондон, 1 декабря. Премию за худшее  описание секса в литературе в 2017 году получил американский писатель Кристофер Боллен.

    В частности, Боллен получил антипремию за книгу «Разрушители» (The Destroyers) с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в результате привело к полнейшей путанице».

    После прочтений одного из абзацев судьи так и не смогли понять, сколько было яичек у главного героя, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

    Отметим, что номинантов на премию за худшее описание секса в литературу огласили еще в ноябре. Всего в шорт-лист вошло семь книг. По словам жюри, в этом году все «не так плохо», как было в предыдущих.

    В 2016 году антипремию получил итальянский писатель Эрри Де Луке за роман «Один день счастья».

    Автор: Дима Оленин
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    #литература #секс
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