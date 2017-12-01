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Врач рассказала, как суперлуние может повлиять на впечатлительных людей
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    Врач рассказала, как суперлуние может повлиять на впечатлительных людей

    12:09  1 Декабря 2017
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    Врач рассказала, как суперлуние может повлиять на впечатлительных людей

    Москва, 1 декабря. Суперлуние может повлиять на психологическое и эмоциональное состояние впечатлительных людей, остальные не почувствуют никакого влияния астрономического явления. 

    «Суперлуние — не какая-то аномалия. Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения», — приводит РИА Новости комментарий главного специалиста Москвы по профилактической медицине Наны Погосовой.

    При этом эксперт отметила, что изменения эмоционального фона некоторых людей могут быть вызваны не самим суперлунием, а в большей степени информацией о нем.

    Напомним, суперлунием называют совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле. Астрономическое явление можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря. Именно в этот день Луна будет иметь самые большие видимые размеры в этом году. 

    Жители Москвы при благоприятной погоде смогут начать наблюдение за суперлунием примерно с 19.00 в воскресенье.  

    Автор: Федор Веснин
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    #здоровье #влияние #суперлуние
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