Врач рассказала, как суперлуние может повлиять на впечатлительных людей

Москва, 1 декабря. Суперлуние может повлиять на психологическое и эмоциональное состояние впечатлительных людей, остальные не почувствуют никакого влияния астрономического явления.

«Суперлуние — не какая-то аномалия. Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения», — приводит РИА Новости комментарий главного специалиста Москвы по профилактической медицине Наны Погосовой.

При этом эксперт отметила, что изменения эмоционального фона некоторых людей могут быть вызваны не самим суперлунием, а в большей степени информацией о нем.

Напомним, суперлунием называют совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле. Астрономическое явление можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря. Именно в этот день Луна будет иметь самые большие видимые размеры в этом году.

Жители Москвы при благоприятной погоде смогут начать наблюдение за суперлунием примерно с 19.00 в воскресенье.