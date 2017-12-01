Ученые выяснили, чем древние женщины были лучше современных

Нью-Йорк, 1 декабря. Ученые из Кембриджского университета изучили 167 костей древних женщин, чтобы узнать, чем они отличались от современных представительниц прекрасного пола.

Отметим, что ученые уже несколько лет занимаются исследованием древних человеческих останков, сравнивая их с костями современниками, а также людьми XXI века.

«Физическое воздействие и мышечная активность оказывают давление на кости, называемое нагрузкой. Кости в ответ изменяют свою форму, изгиб, толщину и плотность с течением времени», — цитирует «Ридус» автора исследования Алисон Макинтош.

Эксперты объяснили, почему для своих исследований собирают останки древних женщин, а не мужчин. Оказывается, кости мужчин гораздо острее реагируют на стресс или другие изменения во внешней или внутренней среде.

Для изучения женских костей специалисты смоделировали 3D-изображения 89 большеберцовых костей и 78 плечевых костей дам, когда-то проживающих в Центральной Европе в неолите, бронзовом веке или средневековье.

В результате выяснилось, что ноги женщин практически не изменились. А вот руки у современных представительниц женского пола существенно отличаются.

Как рассказали ученые, у женщин, живущих в эпоху неолита, руки были на 11-16% сильнее, чем у современных спортсменок, и на 30% сильнее, чем у рядовых современных женщин.