Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты
Дамаск, 1 декабря. Боевики заявили, что сбили вертолет ВВС Сирии к юго-западу от Дамаска.
Боевики одной из группировок, захвативших часть территорий в районе Западной Гуты, заявили, что сбили военный вертолет около населенного пункта Закия к юго-западу от Дамаска. На данный момент не уточняется, каким средством поражения была сбита машина.
Отмечается, что в данном районе могут действовать «умеренные» оппозиционеры «Свободной сирийской армии», а также боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра2» (организации запрещены в России).
Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии сообщает, что экипаж вертолета выжил и сейчас находится в безопасности.
Rebels shot down regime helicopter in west Ghouta, rural Damascus with anti-aircraft missile pic.twitter.com/9xpePUfVHJ— Stork (@NorthernStork) December 1, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.