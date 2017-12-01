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Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты
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    Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты

    12:27  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  01 Декабря 2017
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    Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты

    Дамаск, 1 декабря. Боевики заявили, что сбили вертолет ВВС Сирии к юго-западу от Дамаска.

    Боевики одной из группировок, захвативших часть территорий в районе Западной Гуты, заявили, что сбили военный вертолет около населенного пункта Закия к юго-западу от Дамаска. На данный момент не уточняется, каким средством поражения была сбита машина.

    Отмечается, что в данном районе могут действовать «умеренные» оппозиционеры «Свободной сирийской армии», а также боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра2» (организации запрещены в России).

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии сообщает, что экипаж вертолета выжил и сейчас находится в безопасности.

    Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #вертолет #ввс сирии
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