Дамаск: боевики сбили вертолет ВВС Сирии в районе Западной Гуты

Дамаск, 1 декабря. Боевики заявили, что сбили вертолет ВВС Сирии к юго-западу от Дамаска.

Боевики одной из группировок, захвативших часть территорий в районе Западной Гуты, заявили, что сбили военный вертолет около населенного пункта Закия к юго-западу от Дамаска. На данный момент не уточняется, каким средством поражения была сбита машина.

Отмечается, что в данном районе могут действовать «умеренные» оппозиционеры «Свободной сирийской армии», а также боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра2» (организации запрещены в России).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии сообщает, что экипаж вертолета выжил и сейчас находится в безопасности.

Rebels shot down regime helicopter in west Ghouta, rural Damascus with anti-aircraft missile pic.twitter.com/9xpePUfVHJ — Stork (@NorthernStork) December 1, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.