Сирия сегодня: боевые вылеты ВКС РФ, гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск

Сирия, 1 декабря. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации совершили за неделю свыше 420 боевых вылетов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Российские военные врачи оказали помощь около 300 сирийцам. Де Мистура назвал запланированные темы переговоров с сирийскими делегациями. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевые вылеты

Российские ВКС за прошедшую неделю совершили в Сирии около 420 боевых вылетов. Такие данные приводятся в газете «Красная звезда», которая является официальным печатным органом министерства обороны Российской Федерации.

Согласно представленным данным, за неделю самолеты ВКС РФ на территории САР совершили около 420 боевых вылетов, было уничтожено свыше 910 объектов террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Гуманитарные акции

Российские военные врачи медицинского отряда особого назначения оказали медицинскую помощь 272 сирийским гражданам. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российскими военными врачами медицинского отряда особого назначения и Центра по примирению враждующих сторон в течение суток медицинская помощь оказана 272 гражданам Сирии, из них хирургическую помощь получили 73 местных жителя, терапевтическую — 199», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Центр провел три гуманитарные акции в населенном пункте Туман (провинция Алеппо), Аль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) и Саада (провинция Дамаск). Общий вес гуманитарной помощи составил 4 тонны. В нее вошли сахар, мясные консервы, рис и продуктовые наборы.

Жители Тумана получили продуктовые наборы общим весом в 1,2 тонны. Населению Аль-Хусейнии выданы продукты питания общим весом 900 килограммов. В населенный пункт Саада были доставлены продукты питания общим весом 1,9 тонны. В ходе гуманитарных акций российские военные врачи оказали медицинскую помощь 84 мирным жителям, включая 16 детей.

Переговоры

Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан Де Мистура сообщил, что собирается обсуждать в «челночном формате» с сирийскими делегациями все четыре корзины, особенно вопросы конституции и выборов.

«У нас прошли очень близкие переговоры с посредником. Мы передвигались с моим коллегой между комнатами, которые были в пяти метрах друг от друга», — рассказал он в ходе беседы с журналистами.

По словам политика, обсуждение шло о 12 принципах, которые также называются «точками соприкосновения сторон». Они могут стать основой для создания проекта новой конституции САР.

Как сообщает «Газета.ru», в России рассказали о сложностях при подготовке Конгресса национального диалога в САР. Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков отметил, что самое сложное — подготовить мероприятие и согласовать списки.

1 Организация запрещена на территории РФ.