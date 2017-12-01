Новогодние марки с талисманом ЧМ-2018 Забивакой вышли в почтовое обращение

Москва, 1 декабря. Новая новогодняя почтовая марка с изображением волка Забиваки — талисмана ЧМ-2018 по футболу — вышла в обращение, сообщили в пресс-службе Почты России. Отмечается, что стоимость марки соответствует тарифу пересылки письма внутри страны и за границу.

Волк Забивака появился на почтовых марках в трех вариациях, номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей, говорится в сообщении Почты России. Новые марки выпущены ограниченным тиражом в 660 тыс экземпляров. К выходу марок также изготовлены конверты и специальные штемпели для ряда российских городов.

Отметим, что Россия первые проводит мировой чемпионат по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи состоятся на 12 стадионах страны. Имя страны-хозяйки мундиаля стало известно еще в 2010 году, обогнав по голосам Испанию, Голландию и Великобританию.