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Россия укрепляет войска на западной границе
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    Россия укрепляет войска на западной границе

    11:49  1 Декабря 2017
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    Россия укрепляет войска на западной границе

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Россия продолжает укреплять войска на западной границе. С начала 2017 года Западный военный округ РФ получил более тысячи единиц военной техники, сообщил генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий войсками ЗВО.

    По его словам, полученная военная техника существенно увеличила боевой потенциал ЗВО. Картаполов подчеркнул, что в текущем году войска получили более тысячи единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, пишет РИА Новости.

    «В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения», — добавил генерал.

    Картаполов отметил, что в ЗВО также была значительно усовершенствована инфраструктуру и введены в строй новые объекты боевой подготовки.

    «Значительным вкладом в организацию учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», — сказал он.

    В настоящее время, по словам генерала, на самой современной базе в ЗВО можно проводить учения по огневой подготовке, вождению боевых машин, а также тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий и проверять на готовность к выполнению задач не только подразделения и воинские части, но и целые соединения.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #зво #вооружение
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