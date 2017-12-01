Россия укрепляет войска на западной границе

Санкт-Петербург, 1 декабря. Россия продолжает укреплять войска на западной границе. С начала 2017 года Западный военный округ РФ получил более тысячи единиц военной техники, сообщил генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий войсками ЗВО.

По его словам, полученная военная техника существенно увеличила боевой потенциал ЗВО. Картаполов подчеркнул, что в текущем году войска получили более тысячи единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, пишет РИА Новости.

«В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения», — добавил генерал.

Картаполов отметил, что в ЗВО также была значительно усовершенствована инфраструктуру и введены в строй новые объекты боевой подготовки.

«Значительным вкладом в организацию учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», — сказал он.

В настоящее время, по словам генерала, на самой современной базе в ЗВО можно проводить учения по огневой подготовке, вождению боевых машин, а также тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий и проверять на готовность к выполнению задач не только подразделения и воинские части, но и целые соединения.