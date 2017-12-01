Сирия, 1 декабря. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла высокопоставленного главаря в боях на юге провинции Алеппо. Группа исламистов пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории у Голанских высот в Эль-Кунейтре. Армия САР ведет атаки позиций боевиков в Западной Гуте к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиций исламистов в Западной Гуте близ города Бейт Джинн; ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на окраине Аль-Латамины к северу от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»2 («Джебхат ан-Нусра»): заявила, что уничтожила ЗСУ «Шилка» армии САР на юге от Алеппо; устроила новую информационную атаку против САА в подконтрольные ресурсах после ударов ВВС САР по объектам террористов в провинции Хама.

«Ахрар аш-Шам»: утверждает, что отбила атаку войск САР вблизи города Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

Армия Ирака: обнаружила схрон с вооружением и боеприпасами ИГИЛ3 в окрестностях города Мосул.

Провинция Дамаск

Подконтрольные боевикам новостные интернет-ресурсы утверждают, что отряды исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» отразили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе города Хараста, расположенного к северо-западу от Дамаска. По информации портала Halab Today, в ходе последних ожесточенных боев были убиты 19 военнослужащих войск САР. Данные сведения, однако, пока не получили подтверждения. Стоит отметить, что источники радикалов зачастую намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь преувеличить свои успехи и дискредитировать официальный Дамаск.

Правительственные силы между тем продолжают атаковать опорные пункты боевиков-исламистов в Западной Гуте — в районе ключевого города Бейт Джинн недалеко от границы с Эль-Кунейтрой. По данным агентства Damascus Now, в ходе артиллерийских обстрелов САА на этом направлении были уничтожены и ранены несколько радикалов.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо разворачивается ожесточенное противостояние между подразделениями САА и отрядами боевиков. Как утверждает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq, в ходе одного из обстрелов радикалы формирования «Джейш Аль-Наср», связанного с «Джебхат Фатх аш-Шам», уничтожили зенитную установку «Шилка» сирийской армии. Эта информация, тем не менее, пока нуждается в подтверждении.

Военнослужащие армии САР между тем ликвидировали высокопоставленного члена террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», по прозвищу Абу Аман, передает сирийское информагентство Damascus Now. Напомним, правительственные войска атакуют «Нусру» в направлении Идлиба сразу с нескольких направлений с целью увеличить давление на главный оплот данной исламистской группировки в Сирии.

Провинция Ракка

В северном пригороде Ракки — в населенном пункте Румейла — прогремел очередной взрыв. В одном из кварталов разорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства»4 перед выходом из района. В результате, как передает медиа-центр Al Sharq News, погиб местный житель. Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)****, захватившие данный регион при помощи авиации международной коалиции во главе с США, заявляли, что проводили разминирование, однако в последние недели в Ракке и ее окрестностях взрывные устройства, установленные боевиками ИГ,5 детонируют почти ежедневно, из-за чего продолжают гибнуть гражданские лица. В настоящее время отряды SDF продолжают операцию по очистке территории административного центра региона от растяжек и СВУ, хотя штурм города завершился еще в середине октября.

Провинция Хама

Подконтрольные боевикам новостные каналы в Twitter продолжают распространять дезинформирующие сведения, пытаясь отвлечь внимание от потерь и военных неудач исламистов. Так, радикалы утверждают, что в ходе недавней операции ВВС САР, во время которой сирийские самолеты вели бомбардировки объектов «Джебхат Фатх аш-Шам», якобы пострадали здания в жилых кварталах на северо-востоке от Хамы. Военные эксперты уже не раз подчеркивали, что террористы и их спонсоры ведут самую настоящую информационную войну против законного президента Башара Асада и правительственной армии Сирии, регулярно прибегая ко всевозможным «вбросам» и провокациям.

Информационные ресурсы исламистов в Telegram тем временем сообщают о перестрелках между САА и «Хайят Тахрир аш-Шам» у линии фронта на севере Хамы — недалеко от города Аль-Латамина. Отмечается, что правительственные силы ведут огонь из артиллерийских орудий. О потерях в рядах террористической коалиции источник, тем не менее, не сообщает.

Провинция Эль-Кунейтра

Отряды боевиков, дислоцирующиеся в районе Голанских высот у границы с Израилем, пытались совершить вылазку на контролируемые сирийской армией территории вблизи населенного пункта Хан Арнаба. Местный Twitter-канал (@golantimes) передает, что военнослужащие САА смогли сорвать спецоперацию исламистов и открыли по ним массированный огонь. На юго-западе Сирии действует зона деэскалации, о формировании которой в июле этого года договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Тем не менее подконтрольные Израилю вооруженные группировки продолжают вести обстрелы и совершать вылазки на позиции войск САР с целью создать более обширную буферную зону в районе Голан, которые были оккупированы израильской армией в 60-х годах прошлого столетия.

Ирак

Силы иракских спецслужб обнаружили в окрестностях Мосула крупный схрон с вооружением и боеприпасами террористов ИГИЛ, передает канал в соцсети Twitter Daesh Crimes. Данный город в северной провинции Ниневия на протяжении нескольких лет оставался главным бастионом «Исламского государства» на территории Ирака. Он был полностью освобожден в середине июля этого года после почти девяти месяцев штурма. Однако в ходе длительной военной операции город был практически полностью разрушен в результате почти ежедневных бомбардировок ВВС западной коалиции, которая оказывала иракской правительственной армии поддержку с воздуха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)