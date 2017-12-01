У здания мэрии Киева поселился «Ждун коммунальных услуг»

Киев, 1 декабря. У входа в здание администрации Киева появился огромный ждун. Фото нового «памятника» появилось в микроблоге украинского журналиста Сергея Андрушко.

«К киевской мэрии принесли почекуна (ждуна, — прим. ФАН)», — написал он, опубликовав снимок с места событий.

До київської мерії принесли почекуна pic.twitter.com/Gnybx904SP — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 30, 2017

О намерениях киевлян установить у стен мэрии «Ждуна коммунальных услуг» сообщали местные СМИ. Так жители столицы Украины хотели выразить свое возмущение качеством услуг по «коммуналке» и привлечь внимания властей к проблеме ЖКХ.

Напомним, в конце ноября стало известно о планах украинского президента Петра Порошенко подписать новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». В соответствии с ним, за неуплату услуг ЖКХ с украинцев будет взиматься пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Кроме того, закон предусматривает три новых вида платежей за ЖКХ: обслуживание внутридомовых систем, пользование внешними сетями, а также допплату за пользование коммунальными услугами.

В Минрегионе Украины считают, что после вступления закона в силу в стране произойдет рост тарифов на 20−30%. Так Киев хочет снизить нагрузку на бюджет. Полученные от населения деньги собираются пустить на замену коммуникаций, около 70% которых изношены.