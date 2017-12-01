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Украина
У здания мэрии Киева поселился «Ждун коммунальных услуг»
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    У здания мэрии Киева поселился «Ждун коммунальных услуг»

    12:18  1 Декабря 2017
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    У здания мэрии Киева поселился «Ждун коммунальных услуг»

    Киев, 1 декабря. У входа в здание администрации Киева появился огромный ждун. Фото нового «памятника» появилось в микроблоге украинского журналиста Сергея Андрушко.

    «К киевской мэрии принесли почекуна (ждуна, — прим. ФАН)», — написал он, опубликовав снимок с места событий.

    О намерениях киевлян установить у стен мэрии «Ждуна коммунальных услуг» сообщали местные СМИ. Так жители столицы Украины хотели выразить свое возмущение качеством услуг по «коммуналке» и привлечь внимания властей к проблеме ЖКХ. 

    Напомним, в конце ноября стало известно о планах украинского президента Петра Порошенко подписать новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». В соответствии с ним, за неуплату услуг ЖКХ с украинцев будет взиматься пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

    Кроме того, закон предусматривает три новых вида платежей за ЖКХ: обслуживание внутридомовых систем, пользование внешними сетями, а также допплату за пользование коммунальными услугами.

    В Минрегионе Украины считают, что после вступления закона в силу в стране произойдет рост тарифов на 20−30%. Так Киев хочет снизить нагрузку на бюджет. Полученные от населения деньги собираются пустить на замену коммуникаций, около 70% которых изношены.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #мэрия #ждун #жхк
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