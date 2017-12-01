Госдепартамент США опроверг сообщения об отставке Тиллерсона

Вашингтон, 1 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выполняет свою работу в полном объеме, сообщения о его скорой отставке не соответствуют действительности, заявила накануне представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, слухи об отставке Тиллерсона появляются регулярно, никакого значения им сам госсекретарь не придает.

«Госсекретарь продолжает делать свою работу, он служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию», — отметила Науэрт.

Она подчеркнула, что Тиллерсон останется на своем посту до тех пор, пока иное решение не примет президент США, пишет РИА Новости. Кроме того, пресс-секретарь госдепартамента сообщила, что в четверг утром глава аппарата американского президента Джон Келли лично позвонил в госдепартамент и сообщил, что сообщения об отставке Тиллерсона являются слухами.

Напомним, в четверг в американских СМИ появилась информация о том, что в скором времени пост госсекретаря США может занять директор ЦРУ Майк Помпео.