Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле
Новости Сирии
САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» высоту Таль Бардия в Эль-Кунейтре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» высоту Таль Бардия в Эль-Кунейтре

    11:41  1 Декабря 2017
    430

    САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» высоту Таль Бардия в Эль-Кунейтре

    Эль-Кунейтра, 1 декабря. Правительственные войска освободили от боевиков ключевую высоту в районе Голан.

    Сирийские военные источники сообщили, что в ходе ожесточенных боев сирийской армии удалось полностью освободить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) высоту Таль-Бардия, которая играет ключевую роль в данном районе. Отмечается, что боевики заняли эту возвышенность в ходе отступления под давлением армейцев.

    Исламистам удалось под огневым прикрытием израильской армии прочно окопаться на высоте, штурм продолжался несколько суток. Обе стороны несли потери, «Ан-Нусра», не смотря на поддержку Израиля со стороны Голанских высот, потеряла несколько полевых командиров и несколько десятков боевиков.

    Отмечается, что после освобождения Таль Бардии правительственные войска усилили свое влияние в районе Бейт-Джинн.

    САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» высоту Таль Бардия в Эль-Кунейтре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #голанские высоты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть