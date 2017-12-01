САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» высоту Таль Бардия в Эль-Кунейтре

Эль-Кунейтра, 1 декабря. Правительственные войска освободили от боевиков ключевую высоту в районе Голан.

Сирийские военные источники сообщили, что в ходе ожесточенных боев сирийской армии удалось полностью освободить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) высоту Таль-Бардия, которая играет ключевую роль в данном районе. Отмечается, что боевики заняли эту возвышенность в ходе отступления под давлением армейцев.

Исламистам удалось под огневым прикрытием израильской армии прочно окопаться на высоте, штурм продолжался несколько суток. Обе стороны несли потери, «Ан-Нусра», не смотря на поддержку Израиля со стороны Голанских высот, потеряла несколько полевых командиров и несколько десятков боевиков.

Отмечается, что после освобождения Таль Бардии правительственные войска усилили свое влияние в районе Бейт-Джинн.

1 Организация запрещена на территории РФ.