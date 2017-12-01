Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Генконсульство РФ выясняет причину смерти 19-летней россиянки в Стамбуле
Весь мир
Ирак: Багдад выдал ордер на арест начальника полиции Киркука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: Багдад выдал ордер на арест начальника полиции Киркука

    11:29  1 Декабря 2017
    160

    Ирак: Багдад выдал ордер на арест начальника полиции Киркука

    Багдад, 1 декабря. Иракское правительство убедило суд выдать ордер на арест высших полицейских чинов провинции Киркук.

    Курдский новостной канал Kurdistan24 сообщил, что суд выдал ордер на арест известного начальника полиции провинции Киркук Сархада Кадира, а также на еще 12 курдских офицеров полиции. Это решение, отмечает источник, продолжает политику Багдада по устранению курдов от власти Киркука.

    Документы были подписаны следственным судом района Рассафа в столице Ирака и направлены в Киркук для немедленного задержания курдских офицеров. Отмечается, что Кадир отличился в работе по захвату и обезвреживанию боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В органах полиции он отслужил 14 лет.

    Ранее агентство URA.ru сообщило, что армия Ирака вторглась в провинцию Киркук 16 октября текущего года.

    Ирак: Багдад выдал ордер на арест начальника полиции Киркука

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #арест #курды #ирак #киркук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть