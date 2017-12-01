Ирак: Багдад выдал ордер на арест начальника полиции Киркука

Багдад, 1 декабря. Иракское правительство убедило суд выдать ордер на арест высших полицейских чинов провинции Киркук.

Курдский новостной канал Kurdistan24 сообщил, что суд выдал ордер на арест известного начальника полиции провинции Киркук Сархада Кадира, а также на еще 12 курдских офицеров полиции. Это решение, отмечает источник, продолжает политику Багдада по устранению курдов от власти Киркука.

Документы были подписаны следственным судом района Рассафа в столице Ирака и направлены в Киркук для немедленного задержания курдских офицеров. Отмечается, что Кадир отличился в работе по захвату и обезвреживанию боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В органах полиции он отслужил 14 лет.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что армия Ирака вторглась в провинцию Киркук 16 октября текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.