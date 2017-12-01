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«Я согласна»: зрители заставили Бузову заявить об уходе со сцены
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    «Я согласна»: зрители заставили Бузову заявить об уходе со сцены

    11:26  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  01 Декабря 2017
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    «Я согласна»: зрители заставили Бузову заявить об уходе со сцены
    Москва, 30 ноября. Певица Ольга Бузова на концерте в  Crocus City Hall в Москве сделала громкое заявление о завершении своей музыкальной карьеры.

    Как сообщает «Ньюинформ», 30 ноября в концертном зале прошла торжественная церемония вручения музыкальной премии «Нового радио», которая называется «Высшая лига». Также в состоялось праздновалось день рождения радиостанции.

    В этот вечер в «Крокусе» Ольга Бузова не только пела свои песни, но и вела мероприятие вместе с генпродюсером «Нового радио» Романом Емельяновым.

    В ходе небольшой юмористической сценки со стороны Бузова спросила у зрителей, стоит ли ей заканчивать карьеру. В ответ толпа к удивлению девушки выкрикнула: «Да!». Однако она не растерялась и выразила согласие.

    «Хорошо, я согласна. Я прямо сейчас, здесь, ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!», — сказала Бузова. 

    При этом она оговорилась, что произойдет это только после того, как она получит «все премии, которые только существуют в России, в Америке, и в Европе».

    Автор: Алексей Громов
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    #музыка #бузова #шоу-бизнес #карьера
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