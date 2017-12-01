«Я согласна»: зрители заставили Бузову заявить об уходе со сцены



Москва, 30 ноября. Певица Ольга Бузова на концерте в Crocus City Hall в Москве сделала громкое заявление о завершении своей музыкальной карьеры.

Как сообщает «Ньюинформ», 30 ноября в концертном зале прошла торжественная церемония вручения музыкальной премии «Нового радио», которая называется «Высшая лига». Также в состоялось праздновалось день рождения радиостанции.

В этот вечер в «Крокусе» Ольга Бузова не только пела свои песни, но и вела мероприятие вместе с генпродюсером «Нового радио» Романом Емельяновым.

В ходе небольшой юмористической сценки со стороны Бузова спросила у зрителей, стоит ли ей заканчивать карьеру. В ответ толпа к удивлению девушки выкрикнула: «Да!». Однако она не растерялась и выразила согласие.

«Хорошо, я согласна. Я прямо сейчас, здесь, ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!», — сказала Бузова.

При этом она оговорилась, что произойдет это только после того, как она получит «все премии, которые только существуют в России, в Америке, и в Европе».