Семейная пара из Кузбасса ответит перед судом за убийство двух приемных детей

Кемерово, 1 декабря. Уголовное дело в отношении семейной пары из Кемеровской области по обвинению в убийстве двух подростков, взятых под опеку из дома-интерната для умственно отсталых детей, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru, инцидент произошел в 2016 году в Мысках Кемеровской области. Супружеская пара взяла под опеку из детского дома-интерната для умственно отсталых детей двух подростков в возрасте 16 и 17 лет и девушку. Летом 2015 года один из мальчиков пропал без вести, но 43-летний мужчина и его 42-летняя жена об исчезновении не заявляли. Следствие возбудило уголовное дело, в котором опекуны проходили как свидетели. Во время расследования правоохранители установили, что опекуны применяли к детям физическое насилие.

Осенью 2016 года пропал второй мальчик, а опекуны выехали в Краснодарский край. Сотрудники охраны правопорядка задержали семейную пару. Позже тело 16-летнего убитого мальчика обнаружили в болоте, расположенного рядом с поселком, где жили опекуны. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые убили и старшего брата, 17-летнего подростка, числившегося пропавшим без вести, и сожгли его тело. В настоящее время начальник отдела опеки и попечительства осуждена за халатность. Семейная пара ожидает судебного заседания.