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Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с опиоидной эпидемией
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    Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с опиоидной эпидемией

    11:21  1 Декабря 2017
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    Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с опиоидной эпидемией

    Вашингтон, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп пожертвовал всю свою зарплату за третий квартал 2017 года на борьбу с опиоидной эпидемией в Америке, сообщил накануне исполняющий обязанности министра здравоохранения и соцслужб США Эрик Харган.

    Сумма пожертвования составила порядка ста тысяч долларов. Такое решение главы государства Харган назвал «актом сострадания и патриотизма», сообщают американские СМИ.

    В настоящее время опиоидный кризис является одной из наиболее острых проблем здравоохранения США. В течение 10 лет от передозировки опиоидами могут умереть около 500 тысяч американцев, по данным исследования медицинского издания STAT.

    Напомним, как сообщало URA.RU со ссылкой на зарубежные СМИ, в августе в США было объявлено о чрезвычайном положении в связи с опиоидной эпидемией. Об этом официально заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В рамках антиопиоидной программы в Америке ужесточили выдачу рецептов на сильнодействующие анальгетики. Кроме того, была создана специальная президентская комиссия для борьбы с кризисом.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #здравоохранение #опиоидный кризис
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