Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с опиоидной эпидемией

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп пожертвовал всю свою зарплату за третий квартал 2017 года на борьбу с опиоидной эпидемией в Америке, сообщил накануне исполняющий обязанности министра здравоохранения и соцслужб США Эрик Харган.

Сумма пожертвования составила порядка ста тысяч долларов. Такое решение главы государства Харган назвал «актом сострадания и патриотизма», сообщают американские СМИ.

В настоящее время опиоидный кризис является одной из наиболее острых проблем здравоохранения США. В течение 10 лет от передозировки опиоидами могут умереть около 500 тысяч американцев, по данным исследования медицинского издания STAT.

Напомним, как сообщало URA.RU со ссылкой на зарубежные СМИ, в августе в США было объявлено о чрезвычайном положении в связи с опиоидной эпидемией. Об этом официально заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В рамках антиопиоидной программы в Америке ужесточили выдачу рецептов на сильнодействующие анальгетики. Кроме того, была создана специальная президентская комиссия для борьбы с кризисом.